Bakanlık açıklaması: 341 ölüm, 55 bin 149 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablıya göre Türkiye'de bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu Türkiye'de salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Bakanlık bugün tespit edilen vaka sayısını 55 bin 149 olarak duyurdu.

Tablıya göre bugün yapılan test sayısı 318 bin 869, yeni hasta sayısı 2 bin 862, bugün iyileşen sayısı 48 bin 947 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 olarak açıklandı.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.

Haftalık erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 69,1'e yükseldi.