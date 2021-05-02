Bakanlık açıklaması: 340 ölüm, 25 bin 980 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün ülkede 340 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısıysa 25 bin 980 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün 240 bin 145 test yapıldı. Yeni hasta sayısı 2 bin 587, bugün iyileşen sayısıysa 75 bin 182 olarak duyuruldu. Bakanlık toplam ağır hasta sayısını 3 bin 532 olarak açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi. Tabloda salgının başından beri Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 844 olarak açıklandı. Bugüne kadar iyileşen sayısı ise 4 milyon 480 bin 381 olarak duyuruldu.