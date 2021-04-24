Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 339 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni vaka sayısı 40 bin 596 olarak açıklandı.
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 339 ölüm, 40 bin 596 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 339 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni vaka sayısı 40 bin 596 olarak açıklandı.