Bakanlık açıklaması: 336 ölüm, 28 bin 997 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de 336 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık bugün 28 bin 997 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugün yapılan test sayısı 241 bin 747, yeni hasta sayısı 2 bin 483, bugün iyileşen sayısı 38 bin 218 olarak açıklandı.

Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 452 olarak kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından beri toplam ölüm sayısı 41 bin 527'ye yükseldi, toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118 oldu.