Bakanlık açıklaması: 32 bin 404 yeni vaka, 154 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 32 bin 404 oldu. Tabloya göre bugün Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 154.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 225 bin 511, yeni hasta sayısını 1325, bugün iyileşen sayısını 18 bin 15 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1998'e yükseldi.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 230'a, toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'ye yükseldi.