Bakanlık açıklaması: 318 ölüm, 55 bin 802 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, bir günde ülkede Covid-19 nedeniyle kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ise 55 bin 802.

Yeni hasta sayısı 3 bin 101 olarak duyurulurken, bugün iyileşen sayısı ise 43 bin 856 olarak tabloda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 3 bin 275 olarak duyuruldu.

Tabloya göre bugün 301 bin 243 test yapıldı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 926, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447 oldu.