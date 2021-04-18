Bakanlık açıklaması: 318 ölüm, 55 bin 802 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüsten en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, bir günde ülkede Covid-19 nedeniyle kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ise 55 bin 802.

Yeni hasta sayısı 3 bin 101 olarak duyurulurken, bugün iyileşen sayısı ise 43 bin 856 olarak tabloda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 3 bin 275 olarak duyuruldu.

Tabloya göre bugün 301 bin 243 test yapıldı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 926, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447 oldu.