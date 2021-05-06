Bakanlık açıklaması: 304 ölüm, 22 bin 388 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de 304 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık bugün 22 bin 388 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugün yapılan test sayısı 253 bin 382, yeni "hasta" sayısı 2 bin 401, bugün iyileşen sayısı 37 bin 298 olarak açıklandı.

Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 378 olarak kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından beri toplam ölüm sayısı 42 bin 187'ye yükseldi, toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982 oldu.