Bakanlık açıklaması: 288 ölüm, 62 bin 606 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 288 oldu, 62 bin 606 yeni hasta tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 3 bin 240 olarak açıklandı.