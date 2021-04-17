Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 288 oldu, 62 bin 606 yeni hasta tespit edildi.
Ağır hasta sayısı ise 3 bin 240 olarak açıklandı.
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 288 ölüm, 62 bin 606 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bugün ülkede Covid-19 nedeniyle 288 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 288 oldu, 62 bin 606 yeni hasta tespit edildi.
Ağır hasta sayısı ise 3 bin 240 olarak açıklandı.