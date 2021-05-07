Bakanlık açıklaması: 278 ölüm, 20 bin 107 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de bugün Covid-19 nedeniyle 278 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 20 bin 107 olarak açıklandı.

Bugün yapılan test sayısı tabloda 251 bin 194 olarak yer alırken, yeni hasta sayısı 2 bin 210, bugün iyileşenlerin sayısı 35 bin 529 olarak duyuruldu. Bakanlık toplam ağır hasta sayısını 3 bin 260 olarak açıkladı.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a, toplam ölüm sayısı 42 bin 465'e yükseldi.