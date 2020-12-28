Bakanlık açıklaması: 257 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 197 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle bugün 257 kişi daha yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 15 bin 197 olarak açıklandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 257 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 2 bin 816 olarak açıkladı. Bugün iyileşen sayısının 22 bin 203 olarak açıklandığı tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 4 bin 251. 

Tabloya göre ülkede salgının başından beri toplam can kaybı 20 bin 135'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775 oldu. Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68,1 olarak duyurdu.