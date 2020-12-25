Bakanlık açıklaması: 256 ölüm, 17 bin 543 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayınladı.

Buna göre son 24 saatte ülkede 256 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 3 bin 199, bugün iyileşen sayısını 35 bin 511 olarak duyurdu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 702 olurken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 19 bin 371 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255'e ulaştı.