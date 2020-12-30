Bakanlık açıklaması: 254 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 692 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 254 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 2 bin 612 olarak açıkladı. Bugün iyileşen sayısının 21 bin 4 olarak açıklandığı tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191.

Tabloya göre ülkede salgının başından beri toplam can kaybı 20 bin 192'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272 oldu. Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68,1 olarak duyurdu.