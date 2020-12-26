Bakanlık açıklaması: 253 ölüm, 15 bin 118 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayımladı.

Buna göre son 24 saatte ülkede 253 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 3 bin 2, bugün iyileşen sayısını 23 bin 231 olarak duyurdu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 501 olurken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 19 bin 624 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373'e ulaştı.