Bakanlık açıklaması: 253 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 805 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle bugün 253 kişi daha yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 15 bin 805 olarak açıklandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 253 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 2 bin 783 olarak açıkladı. Bugün iyileşen sayısının 21 bin 4 olarak açıklandığı tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191. 

Tabloya göre ülkede salgının başından beri toplam can kaybı 20 bin 388'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 178 bin 580 oldu. Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68,1 olarak duyurdu.