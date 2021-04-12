Bakanlık açıklaması: 243 ölüm, 54 bin 562 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 243 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 301 bin 68, yeni hasta sayısı 2 bin 671, bugün iyileşen sayısı 41 bin 218 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.

Türkiye'de salgının başından beri koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 182'ye, toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise bugünkü tabloda yüzde 68,8 olarak yer aldı.