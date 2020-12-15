Bakanlık açıklaması: 240 ölüm, 29 bin 718 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 235 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 bin 718 yeni vaka saptandı.

Yeni hasta sayısı 4 bin 893 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı 5 bin 960 olarak açıklandı.

Türkiye'de bakanlık açıklamalarına göre salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 121'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu" diye yazdı.