Bakanlık açıklaması: 229 ölüm, 29 bin 617 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 229 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 bin 617 yeni vaka saptandı.

Yeni hasta sayısı 5 bin 64 olarak açıklandı.

Bugün tabloda erişkin yoğun bakım doluluk oranının dine göre artarak yüzde 73,7 olarak yer alması dikkat çekti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 980 olarak açıklandı.

Türkiye'de bakanlık açıklamalarına göre salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 646'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345'e yükseldi.