Bakanlık açıklaması: 229 ölüm, 29 bin 617 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında göre yoğun bakım doluluk oranları arttı, son 24 saatte 229 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 229 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 bin 617 yeni vaka saptandı.

Yeni hasta sayısı 5 bin 64 olarak açıklandı.

Bugün tabloda erişkin yoğun bakım doluluk oranının dine göre artarak yüzde 73,7 olarak yer alması dikkat çekti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 980 olarak açıklandı.

Türkiye'de bakanlık açıklamalarına göre salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 646'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345'e yükseldi.