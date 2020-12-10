Bakanlık açıklaması: 220 ölüm, 30 bin 424 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 220 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre bugün Covid-19 nedeniyle 220 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 424 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık yeni hasta sayısını 5 bin 918 olarak duyurdu. Ağır hasta sayısı ise 5 bin 943 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre salgının başından beri Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 751'e yükseldi.

Tabloya göre toplam hasta sayısı ise 564 bin 435 oldu.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 72,1 olarak açıkladı.

İlk defa toplam vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı ilk kez toplam vaka sayısı da açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567.

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