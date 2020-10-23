Bakanlık açıklaması: 2165 yeni hasta, 74 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'e 74 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 9 bin 658'e yükseldi.

Bakanlık bugün 2 bin 165 yeni hasta tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre ülkede toplam hasta sayısı salgının başından beri 357 bin 693'e ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 1648 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" dedi.