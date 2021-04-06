Bakanlık açıklaması: 211 ölüm, 49 bin 584 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 211 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 2 bin 3, toplam ağır hasta sayısını 2 bin 477 olarak açıkladı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 271 bin 547, bugün iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 667'ye, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi.