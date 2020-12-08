Bakanlık açıklaması: 211 ölüm, 33 bin 198 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre bugün Covid-19 nedeniyle 211 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin 198 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık yeni hasta sayısını 6 bin 593 olarak duyurdu. Ağır hasta sayısı ise 5 bin 882 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre salgının başından beri Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 314'e yükseldi.

Tabloya göre toplam hasta sayısı ise 552 bin 304 oldu.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 72,1 olarak açıkladı.