Bakanlık açıklaması: 2091 yeni hasta, 69 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'e 69 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.

Bakanlık bugün 2 bin 091 yeni hasta tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre ülkede toplam hasta sayısı salgının başından beri 359 bin 784'e ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 1699 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" dedi.