Bakanlık açıklaması: 203 ölüm, 32 bin 137 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre bugün Covid-19 nedeniyle 203 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 137 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık yeni hasta sayısını 6 bin 420 olarak duyurdu. Ağır hasta sayısı ise 5 bin 836 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre salgının başından beri Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 103'e yükseldi.

Tabloya göre toplam hasta sayısı ise 545 bin 711 oldu.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 72,1 olarak açıkladı.