Bakanlık açıklaması: 196 ölüm, 31 bin 896 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 196 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 196 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 31 bin 896 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 

Bugün 4 bin 100 kişinin iyileştiği bildirilirken, yapılan test sayısı 178 bin 903 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 5 bin 800 olarak açıkladı.

Tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre salgının başından beri ölenlerin sayısı 14 bin 705'e, toplam hasta sayısı 533 bin 198'e yükseldi.

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