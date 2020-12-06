Bakanlık açıklaması: 195 ölüm, 30 bin 402 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu. Buna göre ülkede son 24 saatte 195 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 30 bin 402 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık bugün saptanan yeni hasta sayısını 6 bin 93 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 900'e yükseldi.

Toplam hasta sayısı ise 539 bin 291.

Bakanlık ülke genelindeki erişkin yoğun bakım doluluk oranını 71,7 olarak duyurdu.