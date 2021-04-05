Bakanlık açıklaması: 193 ölüm, 42 bin 551 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 193 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını 1706, toplam ağır hasta sayısını 2 bin 407 olarak açıkladı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 245 bin 496, bugün iyileşen sayısı 25 bin 627 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 456'ya, toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

Yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı bu hafta yüzde 66,5'e yükseldi.