Bakanlık açıklaması: 193 ölüm, 32 bin 736 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 193 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 32 bin 736 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bakanlık yeni hasta sayısını ise 6 bin 903 olarak açıkladı.

Bugün 4 bin 811 kişinin iyileştiği bildirilirken, yapılan test sayısı 194 bin 435 oldu.

Bakanlık ağır hasta sayısını 5 bin 703 olarak açıkladı.

Tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre salgının başından beri ölenlerin sayısı 14 bin 509'a, toplam hasta sayısı 527 bin 70'e yükseldi.