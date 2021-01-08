Bakanlık açıklaması: 186 ölüm, 11 bin 479 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 186 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 22 bin 450'ye yükseldi.

Bakanlık bugün tespit edilen vaka sayısını 11 bin 479 olarak açıkladı. Ağır hasta sayısı 3 bin 94 olarak kaydedildi.

Bugün iyileşen sayısı 9 bin 894 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız'' dedi.