Bakanlık açıklaması: 185 ölüm, 29 bin 281 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de Covid-19'dan yaşamnını yitirenlerin sayısı 185 oldu.

Buna göre son 24 saatte 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık yeni "hasta" sayısını ise 6 bin 439 olarak açıkladı.

Bugünkü tabloda ağır hasta sayısı 5 bin 11, bugün iyileşen sayısı 4 bin 15 olarak yer aldı.

Tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı 71,3.

Bugünkü test sayısı 168 bin 212 olarak bildirildi.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 558'e, toplam hasta sayısı 494 bin 351'e yükseldi. Bakanlığın açıkladığı tabloda toplam vaka sayısı yer almıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" dedi.