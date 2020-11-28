Bakanlık açıklaması: 182 ölüm, 30 bin 103 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 182 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 103 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bakanlık yeni "hasta" sayısını 6 bin 592 olarak duyurdu.

Bugünkü tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 903 olurken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı bakanlık verilerine göre 13 bin 373'e, toplam "hasta" sayısı 487 bin 912'ye yükseldi.