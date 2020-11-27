Bakanlık açıklaması: 177 ölüm, 29 bin 845 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 177 kişi yaşamını yitirdi, 29 bin 845 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bakanlık yeni "hasta" sayısını 6 bin 592 olarak duyurdu.

Bugünkü tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 816 olurken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı bakanlık verilerine göre 13 bin 191'e, toplam "hasta" sayısı 481 bin 198'e yükseldi.