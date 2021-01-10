Bakanlık açıklaması: 176 ölüm, 9 bin 138 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 176 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 9 bin 138 oldu. Ağır hasta sayısı ise tabloya 2 bin 811 olarak yansıdı.

Bugün yapılan test sayısı 162 bin 786, bugün iyileşenlerin sayısı 8 bin 103 olarak duyuruldu.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, toplam ölüm sayısı 22 bin 807'ye yükseldi.

Koca: Test talebi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" dedi.