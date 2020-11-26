Bakanlık açıklaması: 174 ölüm, 29 bin 132 vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 174 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 bin 132 vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 4 bin 711'e yükseldi.

Bakanlığın yayımladığı tabloya göre bugün yapılan test sayısı 168 bin 348 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 291 olarak açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 14'e, hasta sayısı ise 474 bin 606'ya yükseldi. Bakanlık toplam iyileşen hasta sayısını 388 bin 771 olarak açıkladı.