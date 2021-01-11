Bakanlık açıklaması: 174 ölüm, 10 bin 220 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte ülkede 174 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 10 bin 220 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 180 bin 303, yeni hasta sayısını 1003, bugün iyileşenlerin sayısını 10 bin 301 olarak açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de koronavirüsten toplam can kaybı 22 bin 981'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476'ya yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.