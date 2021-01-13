Bakanlık açıklaması: 173 ölüm, 9 bin 554 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 173 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 325'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı 9 bin 809 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 173 bin 603, yeni hasta sayısını 971, bugün iyileşenlerin sayısını 9 bin 463 olarak açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de koronavirüsten toplam can kaybı 23 bin 325'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.