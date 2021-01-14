Bakanlık açıklaması: 170 ölüm, 8 bin 962 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 170 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de salgının başından beri ölenlerin sayısı tabloya göre 23 bin 495'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı 8 bin 962 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 169 bin 847, yeni hasta sayısını 958, bugün iyileşenlerin sayısını 9 bin 11 olarak açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de koronavirüsten toplam can kaybı 23 bin 495'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi.

Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 60,6 olarak açıkladı.