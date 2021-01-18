Bakanlık açıklaması: 164 ölüm, 5 bin 862 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre ülkede son 24 saatte 164 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugünkü yeni hasta sayısını 749, iyileşenlerin sayısını 7 bin 905 olarak duyurdu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 183 olarak açıklandı.

Tabloya göre ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963'e, toplam ölüm sayısı 24 bin 161'e yükseldi.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 59,8 olarak bildirildi.

Zatürre oranında dikkat çeken artış

Öte yandan Bakanlığın son bir haftadır yayımladığı tablolarda yüzde 4,5 oranında görülen zatürre oranındaysa dikkat çeken bir artış yaşandı. Bugünkü tabloda zatürre oranı yüzde 5,1 olarak yer aldı. Bu oran bir önceki hafta ise tabloda yüzde 4,3'tü.