Bakanlık açıklaması: 15 bin 82 yeni vaka, 65 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 65 oldu. Yeni vaka sayısı ise 15 bin 82 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün 150 bin 98 test yapıldı, yeni hasta sayısı 841 oldu. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 287 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 1349 olarak kaydedildi.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 421'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 12'ye yükseldi.