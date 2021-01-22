Bakanlık açıklaması: 149 ölüm, 5 bin 967 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük tabloya göre Türkiye'de bugün koronavirüsten 149 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi.

Yeni hasta sayısı 734, bugün iyileşenlerin sayısı 6 bin 18 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 24 bin 789'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472'ye yükseldi.

Bakanlık ağır hasta sayısını 2 bin 3, yetişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 59,8 olarak açıkladı.

Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,1 olarak bildirildi.