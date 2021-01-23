Bakanlık açıklaması: 144 ölüm, 5 bin 856 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük tabloya göre Türkiye'de bugün koronavirüsten 144 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi.

Yeni hasta sayısı 723, bugün iyileşenlerin sayısı 5 bin 811 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 24 bin 933'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.

Bakanlık ağır hasta sayısını bin 962, yetişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 59,8 olarak açıkladı.

Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,1 olarak bildirildi.