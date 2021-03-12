Bakanlık açıklaması: 14 bin 941 yeni vaka, 66 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66 oldu. Yeni vaka sayısı ise 14 bin 941 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün 148 bin 856 test yapıldı, yeni hasta sayısı 834 oldu. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 180 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı 1349 olarak kaydedildi.

Türkiye'de bakanlık verilerine göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 356'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 850 bin 930'a yükseldi.