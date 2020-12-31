Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içerisinde ülkede Covid-19 kaynaklı ölümler 239 artarak 20 bin 881'e ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısıysa 2 milyon 208 bin 652'ye ulaştı.
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 14 bin 380 yeni vaka, 239 ölüm
Sağlık Bakanığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 yeni vaka kaydedillirken 239 ölüm bildirildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içerisinde ülkede Covid-19 kaynaklı ölümler 239 artarak 20 bin 881'e ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısıysa 2 milyon 208 bin 652'ye ulaştı.