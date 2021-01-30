Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 129 olarak açıklandı.
Yeni vaka sayısı 6 bin 871 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
yusuf yavuz
Bakanlık açıklaması: 129 ölüm, 6 bin 871 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 129 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 129 olarak açıklandı.
Yeni vaka sayısı 6 bin 871 oldu.