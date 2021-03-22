Bakanlık açıklaması: 117 ölüm, 22 bin 216 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte ülkede 117 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı ise 22 bin 216 olarak açıklandı.

Bakanlık yeni hasta sayısını 981, bugün yapılan test sayısını 201 bin 215, bugün iyileşen sayısını 19 bin 494 olarak duyurdu.

Ağır hasta sayısı 1644'e yükseldi.

Haftalık olarak açıklanan erişkin yoğun bakım doluluk oranı da yükselerek yüzde 65'e çıktı. Hastalarda zatürre oranı ise 4,2 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 30 bin 178'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e ulaştı.