Bakanlık açıklaması: 116 ölüm, 4 bin 215 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 116 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 215 yeni hasta kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 820'ye, toplam hasta sayısı 425 bin 628'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 592 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 3 bin 742'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Covid-19 tablosunu paylaştığı sosyal medya hesabından "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor" diye yazdı.