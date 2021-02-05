Bakanlık açıklaması: 110 ölüm, 7 bin 901 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte ülkede Covid-19'dan 110 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 142 bin 538 olarak açıkladı. Buna göre bugünkü hasta sayısı 620, bugün iyileşen sayısı 8 bin 217 oldu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 1423.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de toplam ölüm sayısı 26 bin 577'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a yükseldi.

Toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 404 bin 416 oldu.