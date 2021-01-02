Bakanlık açıklaması: 11 bin 180 yeni vaka, 202 ölüm

Sağlık Bakanığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 yeni vaka yeni vaka kaydedillirken 202 ölüm bildirildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 202 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık yeni hasta sayısını bin 713 olarak açıkladı. Bugün iyileşen sayısının 11 bin 672 olarak açıklandığı tabloya göre toplam ağır hasta sayısı 3 bin 764. 

Tabloya göre ülkede salgının başından beri toplam can kaybı 21 bin 295'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35 oldu. Bakanlık erişkin yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68,1 olarak duyurdu.

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