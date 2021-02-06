Bakanlık açıklaması: 108 ölüm, 7 bin 897 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte ülkede Covid-19'dan 108 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte ülkede Covid-19'dan 110 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 137 bin 649 olarak açıkladı. Buna göre bugünkü hasta sayısı 618, bugün iyileşen sayısı 8 bin 89 oldu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 1337.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de toplam ölüm sayısı 26 bin 685'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi.

Toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 oldu.