Bakanlık açıkladı: Yeni vaka sayısı 8 bine dayandı, 124 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 124 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayısı ise uzun süredir ilk kez 7 binin üzerine çıkarak 7 bin 719 olarak açıklandı.

Bakanlık bugünkü hasta sayısını 636, ağır hasta sayısını 1615 olarak duyurdu.

Tabloya göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'ye, toplam ölüm sayısı 26 bin 117'ye yükseldi.

Bugünkü test sayısı 141 bin 703 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 8 bin 16 olarak tabloda yer aldı.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 59,1 olarak açıklandı. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 4,9 oldu.