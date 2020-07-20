Bakanlık 798 hayvanı avlatmak için ihale açtı, yurttaşlar dava açtı

Dersim'deki dağ keçileri ve Eskişehir'deki kızıl geyikleri avlatmak için açılan ihalelerle gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av turizmi, yargıya taşınıyor.

798 yaban hayvanını avlatmak için açılan ihalelerin iptal edilmesi için yargıya başvuruda bulunuldu.

İlk 7 ayda 21 ihale

Hayvan Hakları Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre bakanlık, 2020 yılının ilk 7 ayında hayvanların avlanması için 21 ihaleye açtı.

İhalelerin toplam bedeli ise 17 milyon 145 bin 42 lira. Merkez Av Komisyonu, geçen 8 Temmuz'da nesli tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi.

203 liraya avcılık kursu

Tarım ve Orman Bakanlığı sadece yaban hayvanlarını ihaleye açmakla kalmıyor, av eğitimi de vererek av turizmi atağının diğer ayaklarını da oluşturuyor.

Bakanlığı açtığı av kursları sadece 203 lira. Ayrıca avcılık kursunda eğitimler, profesörler, doçentler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından veriliyor.